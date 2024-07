Ministério Público Federal pede multa de R$ 1,7 bilhão ao WhatsApp por violação de dados Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/07/2024 - 10h52 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h50 ) ‌



O Ministério Público Federal, em conjunto com o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), ingressou com uma ação civil pública contra o WhatsApp exigindo o pagamento de uma multa de R$ 1,7 bilhão. A ação alega que a plataforma violou dados pessoais de pelo menos 150 milhões de brasileiros em 2021, quando impôs uma nova política de privacidade que permitiu o compartilhamento de informações com Instagram e Facebook, ambas também pertencentes ao grupo Meta. Essas empresas teriam utilizado os dados para direcionamento de publicidade personalizada, prática considerada ilegal pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

