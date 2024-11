Ministério Público diz que esposa assumiu funções de chefe de facção preso desde 2002 Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/10/2024 - 11h07 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Documentos obtidos pelo Fala Brasil indicam que a mulher de um chefe condenado do PCC pode ter assumido operações criminosas enquanto seu marido está preso. Ela está foragida. A polícia e o Ministério Público de São Paulo investigam um grupo liderado por Anderson Manzini, conhecido como Tomate, que cumpre pena desde 2002 por diversos crimes.

Tomate continua a comandar atividades relacionadas ao mercado das drogas mesmo estando encarcerado. Ele e outras 18 pessoas foram denunciadas por organização criminosa. Fabiana Manzini é apontada como mensageira da facção e responsável pela comunicação entre presos e membros da organização fora da prisão.

Investigadores encontraram bilhetes escritos à mão e mensagens no celular dela que evidenciam sua participação no esquema criminoso. Fabiana também teria negociado com fornecedores e gerenciado a compra, venda e distribuição de cocaína para a facção.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.