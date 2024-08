Ministério Público derruba perfis falsos que usavam vítimas de acidente aéreo para pedir dinheiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h30 ) ‌



Na última semana, pelo menos 12 perfis falsos em redes sociais foram removidos. Esses perfis estavam tentando arrecadar dinheiro utilizando o nome das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, interior de São Paulo. As páginas solicitavam doações para ajudar as famílias das vítimas e usavam fotos das pessoas que faleceram no incidente. O Ministério Público atuou com policiais especializados em crimes virtuais para desativar essas contas. Em uma coletiva recente, foi informado que as 62 vítimas morreram devido a politraumatismo resultante da queda do avião de mais de 4.000 metros. A morte ocorreu por impacto e posteriormente os corpos foram carbonizados.

