Ministério Público denuncia prefeito de Criciúma por fraude e organização criminosa
23/08/2024 - 08h05 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h23 )



O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, sob acusações de fraude em licitações e envolvimento com organização criminosa. A denúncia detalha possíveis irregularidades em processos licitatórios na cidade, levantando sérias preocupações sobre a administração pública local. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes ao vivo, destacando as reações da comunidade e os próximos passos do processo judicial. As investigações continuam enquanto a defesa de Salvaro se prepara para responder às acusações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.