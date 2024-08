Ministério Público de São Paulo realiza operação contra quadrilha de golpes online Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/08/2024 - 13h09 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h26 ) ‌



O Ministério Público de São Paulo está realizando uma operação para prender suspeitos que fazem parte de uma quadrilha envolvida em golpes pela internet. Segundo as investigações, a quadrilha criava falsas páginas na internet relacionadas a sites de compras. Quando as vítimas acessavam esses sites e realizavam compras, o dinheiro era transferido automaticamente para contas dos criminosos. Sete mandados de prisão foram cumpridos e 42 mandados de busca e apreensão foram executados nas regiões da capital paulista, ABC paulista, Alto Tietê e Baixada Santista. A ação conta com a participação de 200 policiais e mais de 30 servidores públicos.

