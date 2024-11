Ministério Público apura contratação de telemedicina sem licitação em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/11/2024 - 08h35 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h29 ) twitter

O Ministério Público de Santa Catarina abriu uma notícia-fato para investigar possíveis irregularidades na contratação direta, sem licitação, dos serviços de uma empresa de telemedicina pelo Governo do Estado. Essa modalidade de contratação levanta questões sobre a transparência e legalidade do processo, uma vez que a ausência de licitação poderia desrespeitar princípios da administração pública. O comentarista político Upiara Boschi discute, nesta segunda-feira, 11 de novembro, os potenciais impactos políticos dessa contratação, explorando as repercussões para a gestão estadual e a importância de procedimentos licitatórios. Além disso, a ALESC está promovendo eventos comemorativos pelos 35 anos da Constituição do estado, ressaltando a importância dessa data para a política catarinense.

