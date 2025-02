Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra a febre amarela Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 22/02/2025 - 22h32 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h12 ) twitter

O Ministério Da Saúde reforçou a importância da vacinação contra a febre amarela em todo o país. De julho do ano passado até agora, dez pessoas morreram por causa da doença. No início do mês, a pasta emitiu um alerta para o aumento dos casos em São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Roraima. Em crianças, a vacina deve ser aplicada em duas doses, aos 9 meses e aos 4 anos. Depois dessa idade, até os 59 anos, basta uma dose.

