Ministério da Saúde investiga quatro mortes por febre do Oropouche Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/07/2024 - 12h42 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Ministério da Saúde está investigando quatro mortes suspeitas causadas pela febre do Ouropouche. Mais de 7 mil casos da doença transmitida pelo mosquito conhecido como maruim foram registrados em 2024. Os óbitos aconteceram na Bahia, Maranhão e Santa Catarina. Os sintomas são semelhantes aos da dengue e a preocupação se intensifica em relação às grávidas devido à possível associação com casos de microcefalia em bebês. A prevenção envolve a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.