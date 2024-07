Ministério da Saúde confirma duas mortes por febre oropouche no Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/07/2024 - 17h20 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h02 ) ‌



O Ministério da Saúde confirmou duas mortes por febre oropouche no Brasil. As vítimas eram duas mulheres, de 21 e 24 anos, que viviam na Bahia. Ainda é investigado o caso de um homem que morreu no Paraná. De acordo com o Ministério, as duas mortes no Brasil podem ter sido as primeiras provocadas pela doença no mundo. A febre oropouche é causada por um vírus transmitido por mosquito e tem sintomas parecidos com os da dengue.

