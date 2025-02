Ministério da Saúde anuncia R$ 1,3 milhão em ações contra a dengue em São José do Rio Preto (SP) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/02/2025 - 00h01 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h43 ) twitter

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 1,3 milhão para ações contra a dengue em São José do Rio Preto. A cidade do interior paulista registra o maior número de casos confirmados do Brasil: mais de 16 mil. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou São José do Rio Preto e participou da inauguração do novo centro de hidratação para pacientes com dengue.

