Ministério da Integração libera R$ 20 milhões para SC e outras regiões
08/11/2024 - 20h20 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h16 )

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou a liberação de mais de R$ 20 milhões para as regiões Norte, Sul e Sudeste do Brasil, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento regional. Em Santa Catarina, duas cidades serão contempladas com esses recursos, que poderão ser investidos em infraestrutura e outras melhorias essenciais para o crescimento local. A ação faz parte de um esforço federal para apoiar municípios e impulsionar o desenvolvimento nas diversas regiões do Brasil.

