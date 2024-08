Ministério da Fazenda define regras para jogos de apostas online Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/07/2024 - 12h31 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h46 ) ‌



O Ministério da Fazenda estabeleceu novas regras para os jogos de apostas online. Os jogos devem indicar o fator multiplicador no momento da aposta que determinará o valor do prêmio em caso de vitória. O resultado deve ser gerado por um mecanismo aleatório utilizando símbolos, números ou objetos. As máquinas físicas como caça-níqueis continuam proibidas.

