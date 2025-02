Ministério da Educação divulga selecionados para o Fies nesta terça (18) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/02/2025 - 12h03 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h05 ) twitter

O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira (18) o resultado da seleção para o Fies. A lista estará disponível no site do portal único de acesso ao ensino superior. Os selecionados têm até sexta-feira (21) para conferir as inscrições. Candidatos não aprovados na primeira etapa serão automaticamente incluídos na lista de espera, com convocação entre 25 de fevereiro e 9 de abril. O Fies financia estudantes que devem pagar após a formatura.

