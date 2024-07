Ministério da Agricultura suspende exportações de carne de aves após foco de doença Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 19/07/2024 - 20h27 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Ministério da Agricultura e Pecuária decidiu suspender preventivamente as exportações de carne de aves e seus derivados após confirmar um foco de doença viral em uma produção avícola no Rio Grande do Sul. Esta medida visa proteger a saúde pública e evitar a propagação da doença para outras regiões e países. Danila Bernardes traz todas as informações detalhadas sobre a decisão do ministério e as possíveis implicações para o setor avícola. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.