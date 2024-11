"Minhas amigas viram o prêmio que eu ganhei e vão participar", comenta ganhadora do Mundo Record Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 22/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pagar as contas, fazer um upgrade no celular ou até sair de carro novo. Essas são algumas das várias oportunidades que os assinantes do Mundo Record de Prêmios têm! Veja o que os ganhadores estão dizendo e entre para o time também.

Acesse: mundorecord.com.br

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.