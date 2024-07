MINHA ROTINA COM O ALEZINHO l ANA HICKMANN

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Oi pessoal! Tudo bem? Seguindo hoje com mais um dia de trabalho cheio! Comecei o dia me preparando para a gravação do programa na Record e participei da festa surpresa da minha amiga incrível @ticipinheiro!

Quando o trabalho acabou, voltei para casa com o carro carregado de frutas fresquinhas e pronta para fazer o jantar, antes do alezinho chegar da escola. Separei algumas das frutas para comer com meu filhote no fim de semana, quero muito passar esse tempo com ele!

Para terminar, na manhã seguinte, já voltei logo ao trabalho para preparar novas produções! Fiquem ligados!

Gostariam de ver mais vídeos como esse no canal? Deixem ai nos comentários! Não esqueçam de curtir e ativar o sininho. Beijosss!

Publicidade

Vamos ajudar o Rio Grande do Sul? Quem puder contribuir, entre no link da Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-maior-campanha-solidaria-do-rs

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

Publicidade

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #trabalho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.