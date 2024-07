MINHA PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 25/07/2024 - 20h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h00 ) ‌



Oi, pessoal! Tudo bem? Esse vlog tem de tudo um pouco. Muito trabalho e muita emoção também!

Estou muito empolgada com os novos lançamentos da minha marca e fiz questão de já dar um spoiler pra vocês das makes e novas embalagens! Pra esse momento, tive uma sessão de fotos com direito a muitos looks e produtos @anahickmann.beauty.

No dia seguinte, participei de um evento do Ressoar para falar com mulheres vítimas de violência doméstica. Esse é um tema muito sensível ra mim, mas muito importante de ser falado e discutido. Me senti muito honrada com esse convite para compartilhar um pouco sobre a minha história e, de alguma forma, ajudar essas guerreiras.

Espero ter conseguido ajudar um pouco ao contar a minha experiência, além de ouvir os relatos de mulheres tão fortes que também viveram isso na pele.

Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje. E não esqueçam de ativar o sininho pra acompanhar os próximos conteúdos no canal. Beijoss!

