Mineiro desaparecido na França: família busca respostas após último registro no aeroporto de Paris

O fotógrafo mineiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, segue desaparecido na França, e sua família está em busca de respostas. Morador de Belo Horizonte, Flávio foi visto pela última vez no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, onde fez o check-in para um voo de retorno ao Brasil no dia 26 de novembro.

No entanto, ele não embarcou, e o mistério sobre seu paradeiro tem mobilizado familiares, amigos e até a Interpol. De acordo com informações compartilhadas por pessoas próximas, Flávio chegou a Paris em 1º de novembro e deveria voltar a Belo Horizonte no final do mês.

No dia seguinte ao desaparecimento, um amigo recebeu uma mensagem de um francês, que alegava que o mineiro havia sofrido um acidente, sido levado ao hospital e recebido alta no mesmo dia. Flávio teria retornado ao apartamento onde estava hospedado, mas deixou de responder a mensagens ou dar notícias.

A situação ganhou novos contornos quando, dois dias depois, a mãe de Flávio ligou para o celular do filho e foi atendida por um francês, que passou a ligação para um brasileiro. Esse brasileiro relatou que o celular do fotógrafo foi encontrado em um vaso de planta na frente de um restaurante onde trabalha.

