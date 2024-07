Mineira está entre as 50 melhores estudantes do mundo Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/07/2024 - 20h30 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h06 ) ‌



Uma adolescente mineira, de 17 anos, está na lista dos 50 melhores estudantes do mundo e pode se tornar a primeira latino-americana a vencer o Chegg Global Student Prize', prêmio internacional conhecido como o "Nobel estudantil". Milena Xavier Martins é aluna do colégio de aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. A adolescente é criadora de um software de inteligência artificial que ajuda a diagnosticar casos de autismo com mais facilidade.

