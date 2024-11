Minas Gerais registra aumento de casos de abuso sexual infantil em 2023 | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 11h39 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De janeiro a setembro deste ano, Minas Gerais registrou 2.983 casos de abuso sexual contra menores de 18 anos, conforme os dados da Polícia Civil. Em Uberlândia, 76 vítimas foram contabilizadas no mesmo período, número que representa um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior. O ambiente familiar ainda é o local predominante para a ocorrência desses crimes, de acordo com especialistas da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica.

Os casos de abuso sexual infantil na internet também têm gerado preocupação. Estimativas do Instituto Global para Segurança Infantil, da Universidade de Edimburgo, indicam que mais de 300 milhões de crianças em todo o mundo foram vítimas de abuso online no último ano. Isso significa que uma a cada oito crianças com acesso à internet já foi alvo desse tipo de violência.

Os criminosos, geralmente, se passam por outros adolescentes ou crianças para ganhar a confiança das vítimas. Após estabelecerem contato, costumam migrar para aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, incentivando o envio de imagens íntimas. Além disso, há casos em que aliciadores utilizam inteligência artificial para criar imagens manipuladas com conteúdos sexuais envolvendo menores.

No Brasil, a legislação estabelece que qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável, independentemente do contexto. Para vítimas entre 14 e 17 anos, a lei analisa outras circunstâncias para caracterizar o crime, segundo advogados especialistas na área.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=gOdYchlRk4o

👉 https://www.youtube.com/watch?v=boSSp0KV-bQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=n6c0HivRNqc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.