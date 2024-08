Milton Leite em O Programa de Todos os Programas Aclr|Do canal R7 no YouTube 27/08/2024 - 19h07 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h35 ) ‌



Em O Programa de Todos os Programas, Flávio Ricco e Gabi França recebem o locutor esportivo Milton Leite. No bate-papo, ele irá relembrar marcantes narrações ao longo de seus mais de 30 anos de carreira, que vão de Copas do Mundo até Olimpíadas, tanto no rádio quanto na televisão. Assista ao vivo! #PortalR7 #R7 #OProgramaDeTodosOsProgramas

#MiltonLeiteNoPGM

