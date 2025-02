Militar é preso no Rio de Janeiro por gravar jovem incendiando morador em situação de rua Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/02/2025 - 13h58 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um militar do exército, que gravou um adolescente incendiando um homem em situação de rua, foi preso no Rio de Janeiro. Felipe dos Santos Guimarães da Silva, de 20 anos, foi detido após a investigação apontar que ele planejou e gravou um ataque cometido por um jovem, que lançou coquetel molotov contra um homem em situação de rua. O crime foi transmitido ao vivo em uma rede social. A vítima, Ludierley Satyro José, de 46 anos, teve queimaduras graves e foi internada. A motivação para o crime teria sido um desafio dentro do grupo, e o adolescente teria recebido cerca de R$ 2 mil para cometer o ataque.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #coquetelmolotov #RioDeJaneiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.