Militar da Marinha morre em acidente de trânsito em Niterói, no RJ
29/08/2024 - 18h35 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h16 )



Um militar da Marinha morreu após um acidente de trânsito em Niterói, no Rio de Janeiro. Um caminhão colidiu com um poste, derrubando a fiação junto de um transformador de energia. O equipamento atingiu a cabeça do militar, que passava de moto pelo local.

