Milhares de pessoas se divertiram na 3ª Chineque Fest que vendeu 23 mil chineques e bateu recorde 26/08/2024 - 15h41



A terceira edição da Chineque Fest foi um estrondoso sucesso, com mais de 23 mil unidades do tradicional doce alemão vendidas. O evento, realizado em Joinville, ofereceu não apenas uma vasta gama de opções gastronômicas, mas também um dia repleto de música, serviços de saúde e beleza. O público teve a oportunidade de desfrutar de diversas atrações enquanto celebrava o sabor único do chineque. Com uma programação diversificada e uma grande adesão do público, a Chineque Fest se consolidou como um dos eventos mais esperados do ano em Santa Catarina.

