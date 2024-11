Milhares de estudantes realizam o 2º dia do ENEM em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 09h46 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h02 ) twitter

Ontem, 10 de novembro de 2024, ocorreu o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática. Em Uberlândia, milhares de candidatos enfrentaram os desafios dessas disciplinas, que testaram habilidades em áreas como Física, Química, Biologia e cálculos matemáticos. A prova foi realizada no período da tarde, com duração de 4 horas e 30 minutos.

Os candidatos enfrentaram questões que exigiam conhecimento amplo, tanto em conceitos científicos quanto em interpretação e resolução de problemas matemáticos. A prova de Ciências da Natureza abordou tópicos como ecologia, química orgânica e termodinâmica, enquanto a de Matemática cobrou conteúdos de álgebra, geometria e funções. Muitos estudantes se prepararam intensamente para essas questões, conscientes da importância desse dia para o desempenho geral no exame.

A logística de aplicação das provas transcorreu sem grandes incidentes em Uberlândia, com as unidades de ensino seguindo as orientações do INEP para garantir a segurança dos participantes. A expectativa agora fica em torno da correção e divulgação dos resultados, com os alunos aguardando os próximos passos do processo seletivo para o ingresso no ensino superior.

