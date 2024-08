Mikael Melo leva chineque a casa de telespectadores Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 21/08/2024 - 15h25 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h17 ) ‌



No próximo sábado, Joinville será o cenário de um dos eventos mais aguardados do ano: a Chineque Fest, que acontece no Edmundo Dowbrava das 9h da manhã às 5h da tarde. O festival promete um dia repleto de diversão para toda a família, com apresentações musicais, serviços e muitas brincadeiras para as crianças. Além disso, a estrela principal do evento, o chineque, será servido em versões doces e salgadas, garantindo que todos encontrem algo para agradar o paladar. Para entrar no clima da festa, a NDTV Record, em parceria com a Câmara Setorial das Panificadoras da CDL, está realizando entregas especiais pela cidade. O repórter Mikael Melo está percorrendo Joinville com o pão mais famoso do estado, levando alegria e antecipando as delícias do evento. Não perca a chance de participar desse grande encontro e saborear o melhor da culinária joinvilense!

