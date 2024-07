Mikael Melo entrevista participantes do Festival Meia Ponta Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h40 ) ‌



No Festival Meia Ponta, Mikael Melo está à frente das entrevistas com os participantes que estão brilhando no evento. Neste especial, ele conversa com diversos artistas e grupos envolvidos, trazendo insights sobre suas apresentações e o que o festival representa para cada um deles. Acompanhe as entrevistas exclusivas e descubra mais sobre o trabalho e a paixão dos participantes do festival, que acontece no Teatro Juarez Machado em Joinville. Mikael Melo explora os bastidores e as histórias inspiradoras por trás das performances, oferecendo um olhar mais profundo sobre o Festival Meia Ponta.

