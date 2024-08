Mikael Melo entrega pão famoso em Joinville: preparativos para o Chineque Fest parte 1 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/08/2024 - 16h10 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h37 ) ‌



O grande dia está chegando: o Chineque Fest acontece neste sábado, e Joinville já está em clima de festa! Para aquecer os ânimos, Mikael Melo continua sua jornada pela cidade, entregando o famoso pão que é destaque no estado. Na missão de hoje, ele surpreende uma figura conhecida da NDTV Record com essa deliciosa iguaria. A Tribuna do Povo traz todos os detalhes dessa ação especial e como o evento está se preparando para animar a cidade com uma programação repleta de atrações. Fique ligado e acompanhe!

