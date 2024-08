Mikael Melo entrega chineque, confira onde ele está agora! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 21/08/2024 - 15h32 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h17 ) ‌



Vamos chamar o Mikael Melo, que está realizando as entregas do Chineque da NDTV. Ele está percorrendo a cidade para levar um pedacinho da nossa tão esperada Chineque Fest até você! Fique ligado e descubra onde Mikael está agora e como você pode participar dessa festa incrível. Acompanhe a nossa cobertura e fique por dentro de tudo o que está rolando com o Chineque, a atração principal do evento que promete agradar a todos.

