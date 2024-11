Mídia Market em Chapecó reúne os principais anunciantes e agências de publicidade Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 11h16 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h20 ) twitter

Nesta terça-feira, 12 de novembro, Chapecó recebe o Mídia Market, evento exclusivo do Grupo ND, destinado aos maiores anunciantes e agências de publicidade do Oeste de Santa Catarina. O evento oferece uma excelente oportunidade para profissionais do setor se conectarem e trocarem experiências, promovendo o networking e a colaboração no mercado publicitário. Ao vivo, o repórter Geovan Petry traz os detalhes sobre o evento que promete ser um marco no setor publicitário local. O Mídia Market é uma vitrine de inovações e tendências no universo da comunicação e marketing.

