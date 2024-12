Microrregionalização do saneamento em SC: impactos e controvérsias Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/12/2024 - 20h21 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Projeto de Lei que propõe a microrregionalização do saneamento básico em Santa Catarina está no centro de um intenso debate jurídico e político. Um jurista classificou como “farsa” as denúncias de suspensão de recursos e alertou para o risco de insegurança jurídica caso o projeto seja aprovado. Na Assembleia Legislativa, o dia foi marcado por informações contraditórias sobre o futuro do projeto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.