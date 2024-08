Micro e pequenas empresas geram seis de cada dez vagas de emprego no Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/08/2024 - 15h42 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h59 ) ‌



As micro e pequenas empresas geraram 115.900 empregos com carteira assinada no mês de junho. Esse número representa seis em cada dez oportunidades de trabalho entre os mais de 200 mil postos criados no período. Os setores que mais contribuíram para essa geração de vagas foram serviços, comércio e construção civil.

