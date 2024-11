Michel Teló e Camerata animam final do Santa Catarina Canta Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 10h57 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h20 ) twitter

Neste domingo, 10 de novembro, Florianópolis recebe uma noite de muita emoção com a final do Festival Sertanejo "Santa Catarina Canta". A grande atração será o show de Michel Teló, acompanhado pela Camerata, garantindo uma performance inesquecível. O evento promete movimentar a cidade com o melhor da música sertaneja, celebrando o talento dos artistas catarinenses e a participação do cantor nacional. Prepare-se para uma noite de celebração e muita música em um dos maiores festivais de Santa Catarina.

