MGR Economia: mesada pode ajudar na educação financeira de crianças

Uma pesquisa feita pela Serasa mostra que seis em cada 10 pais falam sobre mesada com as crianças. O levantamento indica que 87% dos responsáveis acham importante os filhos terem noções sobre dinheiro, mas só a metade consegue colocar a mesada em prática. O assunto foi tema do quadro MGR Economia desta terça-feira (15).

