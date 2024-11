MGR Economia: contratações temporárias abrem portas para efetivação de funcionários Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/11/2024 - 10h15 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Está aberto o período de emprego temporário, uma excelente oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MG) revelou que, neste ano, 47,6% das contratações temporárias estão no setor de vestuário e calçados, seguido pelo setor alimentício, com 23,8%. O levantamento ouviu lojistas de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Uberlândia, e apontou que 10% das empresas irão contratar temporariamente para o fim de ano. A pesquisa também mostrou que mais da metade dos empresários tem a intenção de efetivar os profissionais temporários.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.