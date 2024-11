MGR Economia: consumidores de BH devem gastar mais com presentes em 2024, aponta pesquisa Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 27/11/2024 - 18h40 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h34 ) twitter

Os comerciantes de Belo Horizonte estão animados com as vendas de fim de ano. A expectativa é de mais movimento, comparado com o ano passado. Segundo uma pesquisa feita pela Fecomércio na capital mineira, mais da metade dos consumidores pretendem gastar mais com presentes em 2024 do que em 2023. O levantamento também aponta que mais de 65% dos clientes devem comprar presentes neste natal. Ainda de acordo com o estudo, os clientes devem adquirir, em média, quatro presentes. No estúdio, Marcelo Silveira, diretor do Sindilojas BH (Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte), repercutiu o otimismo do comércio neste natal e explicou os reflexos desse aumento nas vendas.

