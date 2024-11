MGR Economia: BDMG libera R$ 300 milhões para projetos de inovação Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 29/10/2024 - 19h42 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h31 ) twitter

As empresas mineiras estão otimistas e investindo alto na área de inovação, em 2024. Antes mesmo do fim do ano, o BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), já bateu o recorde de créditos para novos projetos, com mais de R$ 300 milhões liberados. São recursos oferecidos para pequenas e grandes empresas que buscam prazos mais longos com taxas de juros mais atrativas. Impulso direcionado a geração de emprego e renda com foco na diversificação da economia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

