MG oferece alvará on-line de liberação de veículos removidos para pátios | Jornal Paranaíba 24/07/2024 - 14h12 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h44 )



Foi divulgado nesta terça-feira (23) que Minas Gerais agora conta com um serviço on-line de alvará de liberação de veículos. Esse novo serviço visa facilitar a vida dos motoristas, permitindo que eles solicitem o documento diretamente pelo site da CET-MG.

A liberação on-line está disponível para veículos removidos para pátios credenciados pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG).

Anteriormente, quem tivesse seu veículo removido para um pátio credenciado precisava acessar o portal da CET-MG para verificar as pendências do veículo e obter o endereço do pátio onde ele foi levado. Em seguida, era necessário resolver essas pendências, como o pagamento de impostos, taxas e eventuais multas.

