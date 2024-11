Meu novo projeto na TV | GiMi Aclr|Do canal GiMi no YouTube 15/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h01 ) twitter

Eu to comecando um novo projeto na tv e to dividindo com vocês um pouco da minha experiência. Conto como funciona a preparação, escolha de elenco e todas as etapas desse processo. Clica para matar a sua curiosidade, vai.

MICHELLE BATISTA

@mixabatista

GISELLE BATISTA

‌



@gisellebatista

Editado por

‌



BRUNO HEITOR

@obrunoheitor

