Método Wolbachia chega a Joinville para combate eficaz contra a dengue

Na cidade de Joinville, a inauguração da Biofábrica marca um passo significativo no combate à dengue. O método Wolbachia, promovido pelo projeto, promete reduzir drasticamente a população do mosquito transmissor, trazendo esperança para a saúde pública da região. Representantes do Ministério da Saúde estiveram presentes para inspeção, destacando a importância dessa iniciativa no controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

