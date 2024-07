Meta é proibida de usar dados para treinar IA no Brasil; Entenda quais são os direitos dos usuários

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O uso dos dados dos usuários do Facebook e do Instagram está sendo investigado pelas autoridades brasileiras. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados proibiu a Meta, empresa dona das plataformas, de utilizar informações pessoais para treinar sua inteligência artificial. Em caso de descumprimento da determinação, a empresa poderá pagar multa diária. A medida foi tomada após indícios encontrados pela ANPD que apontam violações da Lei Geral de Proteção de Dados na política de privacidade da Meta. Para entendermos quais são os direitos dos usuários das redes sociais nesse caso, falamos com a Camila Leite Contri, que é coordenadora do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Idec, o Instituto de Defesa de Consumidores.

