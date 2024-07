Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

A Polícia Civil está à procura dos homens que mataram um mestre de obras na frente da esposa dele, no estacionamento de um condomínio, no bairro Chácaras São Paulo, Zona Oeste de Franca. A vítima e os assassinos eram vizinhos; a motivação do crime seria uma discussão sobre um furto de celular.

