Mesmo com tempo seco: ruas alagam na zona sul da capital

O sobe e desce das águas do Guaíba não permite que moradores da zona sul de Porto Alegre retomem a rotina. Eles pedem a ajuda da prefeitura para resolver vários problemas no bairro Guarujá, que ainda registra pontos de alagamento. Muita gente está com medo de voltar para casa.

