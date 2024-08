Mês de agosto é o mais perigoso para banhistas, afirmam bombeiros Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 22/08/2024 - 18h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h30 ) ‌



Bombeiros consideram o mês de agosto o período mais perigoso para os banhistas nas praias brasileiras. Os ventos fortes deixam o mar agitado, e a correnteza aumenta o risco de afogamentos. Só este ano, foram registrados 462 afogamentos nas praias em Salvador (BA). Quatro pessoas morreram. No Rio de Janeiro, duas pessoas seguem desaparecidas depois de terem entrado no mar no último domingo (19). Em Santos, no litoral paulista, um surfista foi resgatado com vida na semana passada depois de ser arrastado por uma corrente na praia.

