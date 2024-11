Mercado financeiro: soluções para quem quer começar a investir Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/11/2024 - 20h46 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você sabia que metade dos brasileiros ainda não investem no mercado financeiro? E entre aqueles que já investem, mais da metade prefere a poupança, uma opção com rentabilidade baixa. Para quem deseja dar o primeiro passo e explorar o mercado financeiro, existem soluções que podem ajudar a tomar as melhores decisões. Inclusive, uma ideia inovadora surgiu em Santa Catarina para facilitar esse processo. Acompanhe as dicas de especialistas e entenda como começar a investir de forma simples e eficaz.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.