Mercado eleva estimativa da inflação para 4,59% em 2024

Economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Passou de 4,55% para 4,59%, a quinta alta seguida. Com isso, a projeção segue acima do teto da meta da inflação para este ano, que é de 4,5%. As expectativas são resultado de uma pesquisa feita com mais de 100 instituições financeiras, que estão no relatório Focus. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. O índice está sendo pressionado por questões climáticas, como a seca, que impactou no preço da energia elétrica e dos alimentos. Para entender quais os reflexos disso para a economia, a gente faz conexão com o economista, Ricardo Buso.

