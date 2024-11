Mercado de trabalho: micro e pequenas empresas geram mais de 50% das oportunidades de emprego em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/11/2024 - 21h12 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h24 ) twitter

Em Santa Catarina, as micro e pequenas empresas desempenham um papel crucial na geração de empregos, sendo responsáveis por mais de 50% das oportunidades no estado. Este cenário revela a importância do empreendedorismo e da valorização dos pequenos negócios para a economia local. As micro e pequenas empresas não apenas oferecem oportunidades de trabalho, mas também impulsionam a inovação e a competitividade no mercado.

