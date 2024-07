Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Um feirão de empregos com mais de quatro mil oportunidades vai até amanhã em Porto Alegre. O evento acontece no Largo Glênio Perez, e também conta com uma programação especial de capacitação. Mais de quarenta empresas fazem entrevistas no local.

