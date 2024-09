Mercado de trabalho em Uberlândia apresenta saldo negativo em julho | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 12h08 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h54 ) ‌



Uberlândia registrou um saldo negativo de empregos no mês de julho, com uma redução de 234 vínculos formais de trabalho. Os dados foram divulgados pelo Boletim Mensal do Emprego, publicado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da UFU. O saldo negativo foi predominante em três dos cinco principais setores econômicos: serviços (-429 empregos), agropecuária (-244 empregos) e construção (-41 empregos).

Em contraste, os setores de comércio e indústria apresentaram saldos positivos, com 344 contratações no comércio e 136 na indústria. No acumulado de janeiro a julho deste ano, Uberlândia registra um saldo positivo com 4.210 contratações, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, seguido pela construção e comércio.

O boletim também revelou que o salário médio de admissão em Uberlândia foi de R$2.063,00 em julho. A análise sugere uma recuperação gradual no mercado de trabalho, apesar das perdas recentes.

