Mercado de trabalho: agências do Sine oferecem mais de 14 mil vagas 22/11/2024 - 09h43 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h30 )

As agências da FGTAS e do Sine estão com mais de 14 mil oportunidades de emprego disponíveis em todo o Rio Grande do Sul. O setor econômico que lidera essas vagas é o de serviços, com 32% das ofertas.

